البرلمان يوصي مخالطي النائبة شيرين فراج بالحجر المنزلي الذاتي

منح مجلس النواب، إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين، للعاملين به، لحين الانتهاء من تطهير وتعقيم مباني البرلمان والقاعات، فضلا عن التنبيه على كل من خالط النائبة شيرين فراج التي تثب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالحجر المنزل الذاتي لمدة 14 يوما، والتواصل مع القطاع الطبي حال ظهور أي أعراض.

وأكد المجلس في بيان عنه اليوم، أنّه فور ثبوت إصابة النائبة بالفيروس المستجد، تواصل مع قطاع الطب الوقائي في وزراة الصحة، الذي حضر إلى المجلس وعاين أماكن وجود النائبة الأسبوع الماضي، في القاعة الرئيسية وقاعة الاجتماعات، كما راجع إجراءات الوقاية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة.

وأفاد مسؤولو الطب الوقائي، بكفاية إجراءات المجلس لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات، كما طالب كل من خالطة النائب بشكل مستمر وعن قرب، بالحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما، دون الحاجة لأخذ مسحة منه، وحال ظهور أي أعراض عليه تأخذ منه المسحة اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة.