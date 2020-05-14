صور.. استمرار حملات تطهير المنشآت الحكومية بأسيوط للوقاية من كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات رش وتطهير المنشآت الحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

مشددا على تكثيف تلك الحملات بالمنشآت التعليمية قبل وأثناء وبعد تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس والإدارات التعليمية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم فضلاً عن ضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة لذلك ومراعاة التباعد الاجتماعي دون حدوث زحام أو تكدس وذلك للوقاية من انتشار العدوى بين المواطنين والطلاب.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم شن حملات للتعقيم والتطهير للمنشآت الخدمية والمرافق المختلفة وعدد من الشوارع والميادين بمراكز المحافظة الـ 13 وحي شرق وحي غرب أسيوط عن طريق أطقم التطهير والتعقيم بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة بالإضافة للمشاركة المجتمعية حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم مشيرا إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة في هذا الشأن حتى تمر هذه الجائحة على مصر في سلام.