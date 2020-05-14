ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في لبنان إلى 886 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 886، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس، تسجيل 8 إصابات بوباء كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه، قرارا بالإغلاق الكامل للبلاد لمدة 4 أيام متتالية، تبدأ اعتبارا من مساء الأربعاء، وحتى صباح الاثنين المقبل، وذلك في إطار جهود احتواء وباء كورونا وتدارك انزلاق لبنان إلى مرحلة التفشي المجتمعي.