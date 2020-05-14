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محمود مسلم

11 نصيحة لمواصلات آمنة في خطة التعايش مع كورونا

كتب:

مريم الخطري
01:17 م | الخميس 14 مايو 2020
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ قسّمت فترة التعايش لـ3 مراحل، وتشمل الخطة كيفية التعامل مع وسائل النقل والمواصلات.

وتستعرض السطور التالية، إجراءات التعايش مع كورونا في وسائل المواصلات، حسب خطة وزارة الصحة، وهي كما يلي:

  1. استخدام الكمامات في المواصلات العامة.
  2. مراعاة العدد الأقصي لأفراد كل عربة مع فرض مساحات التباعد الاجتماعي.
  3. حال وجود مصاعد بالمحطات يجب اتباع سبل الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالحد الأقصى للركاب.
  4. حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين الأفراد.
  5. يمنع دخول المترو أو القطارات أو المواصلات العامة دون ارتداء الكمامات.
  6. زيادة عدد عربات القطارات والعربات في الخط الواحد.
  7. زيادة عدد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار.
  8. مراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين.
  9. زيادة منافذ توزيع التذاكر.
  10. توفير منافذ جيدة للتهوية في وسيلة المواصلات.
  11. تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية للتذاكر.