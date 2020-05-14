11 نصيحة لمواصلات آمنة في خطة التعايش مع كورونا
كتب:
مريم الخطري
01:17 م | الخميس 14 مايو 2020
وضعت وزارة الصحة والسكان خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ قسّمت فترة التعايش لـ3 مراحل، وتشمل الخطة كيفية التعامل مع وسائل النقل والمواصلات.
وتستعرض السطور التالية، إجراءات التعايش مع كورونا في وسائل المواصلات، حسب خطة وزارة الصحة، وهي كما يلي:
- استخدام الكمامات في المواصلات العامة.
- مراعاة العدد الأقصي لأفراد كل عربة مع فرض مساحات التباعد الاجتماعي.
- حال وجود مصاعد بالمحطات يجب اتباع سبل الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالحد الأقصى للركاب.
- حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين الأفراد.
- يمنع دخول المترو أو القطارات أو المواصلات العامة دون ارتداء الكمامات.
- زيادة عدد عربات القطارات والعربات في الخط الواحد.
- زيادة عدد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار.
- مراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين.
- زيادة منافذ توزيع التذاكر.
- توفير منافذ جيدة للتهوية في وسيلة المواصلات.
- تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية للتذاكر.