11 نصيحة لمواصلات آمنة في خطة التعايش مع كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان خطة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ قسّمت فترة التعايش لـ3 مراحل، وتشمل الخطة كيفية التعامل مع وسائل النقل والمواصلات.

وتستعرض السطور التالية، إجراءات التعايش مع كورونا في وسائل المواصلات، حسب خطة وزارة الصحة، وهي كما يلي: