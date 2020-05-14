تجارية الإسماعيلية: نسعى إلى التحول الرقمي في كل تعاملاتنا

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، أن تحول مصر نحو الرقمية بات أمرا حتميا خاصة في ظل أزمة فيرس كورنا الحالية، مشيرا إلى أن مجال الرقمنة سيكون أحد عناصر الدولة المصرية وتقليل التدخل البشري والتعامل مع الأزمات، خاصة أنه سيمنع الزحام والفساد داخل المصالح التي تتعامل بشكل مباشر مع الجماهير.

وأضاف رئيس الغرفة، في بيان له اليوم، أن التحول الرقمي هو عملية يتم من خلالها استبدال البيانات المكتوبة بالطريقة اليدوية على الأوراق إلى النظام الإلكتروني عبر الإنترنت، وهو يساعد على تحسين كفاءة العمل والتعاون بين الموظفين والتعامل مع الجمهور، وذلك من خلال سرعة تنفيذ وتلبية كافة مطالب الجماهير والعملاء بشكل أسرع، أضف إلى كل هذا سهولة الحصول على البيانات من أي مكان بدلا من الذهاب إلى مكتب أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة لاستخراج الأوراق، وذلك من خلال انتشار شبكات الانترنت.

وأشار عثمان، إلى أنه سوف يتم تقديم تقريرا شاملا عن تحويل الغرف بشكل عام إلى الرقمنة بعد انتهاء إجازة العيد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، لدراسة عمل شبكه موحده والبدء في رقمنه الغرف التجارية، خاصة والنظام متبع وموجود خارج مصر، ويمكن الاستفادة من هذه التجارب بتحديث أنظمه العمل داخل الغرف التجارية وتحويل العمل اليدوي إلى رقمي، يساعد التاجر أن يحصل على كل معاملاته عن طريق شبكه الإنترنت، على أن يساعد ذلك في عدم التواجد داخل الغرفة إلا في أضيق الحدود.