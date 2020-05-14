الجيزة تفتح 35 جراجا مغلقا في 5 أحياء

فتحت محافظة الجيزة 35 جراجا مغلقا أو جرى تحويل استخدامه لأنشطة أخرى، أسفل العقارات السكنية بأحياء الدقي والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإعادة فتحها واستخدامها في الغرض المخصص لها.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله، لما لها من أهمية في تحقيق سيوله مرورية بالعديد من الطرق.

كما وجّه المحافظ بإعداد تقرير يومي بعدد الجراجات التي جرى فتحها، مع تكثيف جهود فتح الجراجات، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والإدارات الهندسية التابعة لهم، بالمرور الدوري على أعمال المباني التي تتم بموجب ترخيص سبق إصداره، والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات) بالترخيص الصادر، ومتابعة تنفيذها على الطبيعة طبقا للاشتراطات والرسومات المحددة، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

وتابع المحافظ عقب جولة أجراها لمتابعة أعمال فتح الجراجات، جهود حي العمرانية في فتح 5 جراجات، وفي حي الهرم فتح 5 جراجات مغلقة بقطاع هضبة الأهرام وحي جنوب الجيزة، وجرى فتح 5 جراجات مغلقة أسفل العقارات بمناطق المنيب وربيع الجيزين وفتح 6 جراجات يتم استغلالها في أغراض وأنشطة أخرى، كمغسلة وورش إصلاح تقع في شوارع مصدق والثورة بحي الدقي.

ولفت راشد إلى أنّ المحافظة فتحت 14 جراجا مغلق بنطاق حي الطالبية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجراجات التي جرى تغيير نشاطهم.

وأكد محافظ الجيزة، مواصلة مجهودات فتح الجراجات المغلقة أو التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها، لما يسببه انتظار السيارات في نهر الطريق من تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة، تنفيذًا لتوجهات الدولة بمنع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.