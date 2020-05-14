ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مستشفى العلمين لـ 58

قال الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين النموذجي للحجر الصحي، إن عدد الحالات التي تعافت وتحسنت حالتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وغادرت المستشفى منذ بدء العمل في العزل الشهر الماضي بلغت 58 حالة حتى الآن.

وأضاف "ظريف"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم الخميس، أن من بين هذه الحالات خروج للمنزل مباشرة 20، بالإضافة لـ38 حالة خرجت إلى المدينة الشبابية في الإسكندرية.

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط خرجت 13 حالة من المستشفى منهم 8 حالات تعافي و5 حالات تحسن.

وأوضح "ظريف" أن حالات التعافي عادت إلى أسرها، بينما حالات التحسن نقلت إلى المدينة الشبابية في الإسكندرية لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء، موضحا أن حالات التعافي تخرج للمنزل بعد ثبوت سلبية تحليلين خلال 48 ساعة متتالية.

ولفت "ظريف" إلى أن المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة، ويخضعون للرعاية الطبية الشاملة، ويستجيبون للعلاج وسيخرجون تباعا كل حسب حالته.