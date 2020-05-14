تسجيل حالة وفاة و81 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة و81 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6593 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليزيد إجمالي الوفيات إلى 189، لافتة إلى أنه تم شفاء 91 حالة جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 3222 حالة.