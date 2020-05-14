السعودية تخفض إمدادات النفط النصف لأوروبا وأمريكا لدعم سعره المتهاوي

نقلت "بلومبرج" عن مصادر، أن السعودية في إطار صفقة "أوبك+" ستخفض إمدادات النفط في يونيو المقبل إلى بعض الدول الآسيوية، وستقلص كذلك الإمدادات بنحو النصف إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال أحد المصادر المطلعة، إن "أرامكو السعودية خفضت شحنات شهر يونيو لأكثر من من 12 عميلا في آسيا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي الوقت الذي قالت فيه شركات آسيوية إن نسبة خفض الإمدادات ستبلغ حوالي 20% - 30%، أشار 3 مشترين إقليميين إلى أن الإمدادات خلال يونيو المقبل ستبقى كما هي.ووفقا للمصادر فإن شركة "أرامكو" السعودية تعتزم خفض إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة وأوروبا الشهر المقبل بنحو النصف، كذلك تخطط لرفع أسعار الخام للمشترين في أوروبا والولايات المتحدة.

واعتبرت وكالة "بلومبرغ"، أن قيام "أرامكو" بخفض الإمدادات إلى أوروبا وأمريكا خطوة مهمة لأسواق النفط من خفض الإمدادات لآسيا.وانخفضت أسعار النفط بشكل قياسي بسبب انهيار الطلب على الخام جراء جائحة كورونا، وفي ظل ذلك أبرمت دول مجموعة "أوبك+" اتفاقا تاريخيا في 12 أبريل الماضي، بتنفيذ تخفيضات حتى نهاية أبريل 2022 لدعم أسواق النفط المتهاوية.