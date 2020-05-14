العائدون من السعودية يغادرون العزل بهتاف "تحيا مصر"

استقبل المواطنون العائدون من السعودية، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالهتافات الترحيبية، بعد انتهاء مدة العزل الصحي قبل مغادرتهم المدينة الجامعية بالغردقة، وذلك خلال مقطع فيديو ظهر فيه.

وهتف المواطنون "تحيا مصر، تحيا سيادة المحافظ"، ورد عليهم المحافظ قائلا: "الحمد لله على سلامتكم، ونورتونا، وسامحونا لو فيه أي تقصير"، فرد عليه أحد المواطنين قائلا: "مفيش أي تقصير خالص من ساعة ما جينا مصر ونشكر حضرتك ونشكر الرئاسة ونشكر جميع المسؤولين والطاقم الطبي".

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قال إنّ تجهيزات الدولة للمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج تمت خلال 3 أيام، ما أظهرها متواضعة بعض الشيء: "إحنا معملناش حاجة زيادة".

وأضافت حنفي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنّ ذهابه شخصيا لتوديع المصريين الخارجين من الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية بمحافظته، جاء للتأكد من الخدمات المقدمة إليهم: "شفت حجات معجبتنيش على السوشيال ميديا"، موضحا أنّ ترحيب بعض المصريين الخارجين من الحجر الصحي يعبر عن كونهم مصريين حقيقيين يفخرون بما تقدمه دولتهم: "مصريين حقيقيين".

وأكد أنّ المصريين الـ150 العائدين من السعودية، الذين جرى إعادتهم إلى منازلهم وقت الظهيرة جميع حالاتهم سلبية طوال فترة الحجر الصحي: "كله وصل بالسلامة، وفي بيته من وقت الظهر".