"إيسيسكو" تعقد مؤتمرا استثنائيا لوزراء التربية برئاسة السعودية الخميس

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بعد غد الخميس أعمال المؤتمر الاستثنائي لوزراء التربية في الدول الأعضاء، والذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، رئيسة المؤتمر لهذه الدورة، في موضوع "المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ كوفيد 19".

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، أنه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات كل من وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية رئيس المؤتمر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر الحجار، والمدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات عمل لمناقشة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومات التربوية، وتقديم التجارب الناجحة في الدول التي واجهتها الجائحة، لتبادل الخبرات وتأكيد الحفاظ على الحق في التعليم.

كما سيتم استعراض تدابير الدول الأعضاء لتأمين العودة الى المدرسة في حال استمرار جائحة كورونا، والوثائق الإطارية التوجيهية الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن إجراءات التحضير لعودة آمنة إلى المدارس.

وسيتم أيضا التعريف بمبادرة "التحالف الإنساني الشامل"، التي أطلقتها الإيسيسكو لإرساء مقاربة إنسانية عالمية في مواجهة الأزمات والأوضاع الطارئة، ومساعدة دول العالم الإسلامي على مواجهة آثار الجائحة، قبل اعتماد إعلان المؤتمر واختتام الجلسات.