25 ألف طن من الحبوب الروسية مساعدة إنسانية لكوريا الشمالية

أعلنت السفارة الروسية في بيونج يانج أن الجانب الروسي قدم 25 ألف طن من الحبوب كمساعدات إنسانية لجمهورية كوريا الشمالية.

وذكر بيان للسفارة الروسية اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو الظروف الجوية غير المواتية، بما في ذلك الجفاف الشديد الذي أثر على المقاطعات الرئيسية التي تقوم بزراعة الأرز في كوريا الشمالية.

وأضاف البيان " لقد قررت الحكومة الروسية مساعدة الشعب الكوري عن طريق توريد القمح إليها، موضحا أن سفينة الشحن "بولينا" ( ترفع علم سيراليون) وصلت مؤخرا إلى كوريا الشمالية وسلمت 000 25 طن من الحبوب للجانب الكوري.

ونوه البيان إلى أنه من المقرر أن تنتهي عملية تفريغ السفينة خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري، لافتا إلى أنه وفقا لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 10 ملايين شخص في كوريا الشمالية يعانون من نقص في الأغذية.

يذكر أن بيونج يانج تلقت مساعدات من موسكو في إطار برنامج الغذاء العالمي لمساعدة كوريا الشمالية في عام 2018 ، كما تلقت منذ بداية عام 2019 حتى سبتمبر من نفس العام 8 ملايين دولار في إطار هذا البرنامج.