رئيس جامعة القناة تتابع تنفيذ العاملين بالمشاريع للإجراءات الاحترازية

طالبت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، العاملين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم الخميس، بالحرم الجامعي الجديد لمتابعة مدى تنفيذ العاملين بالمشروعات التي تقام داخل الجامعة لوسائل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حفاظا على صحتهم وصحة من حولهم.

ورافق رئيس الجامعة في جولتها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة الذي أكد على ضرورة التزام الجميع داخل الجامعة بالإجراءات الاحترازية ومعاقبة من يتخاذل في تنفيذ هذه الإجراءات ويعرض صحته وصحة من حوله للإصابة.

استقبلها أثناء الجولة الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة،الدكتورة سعدية عبد الفتاح وكيل كلية الطب البيطري، الدكتورة إيمان مغازي وكيل كلية الزراعة.