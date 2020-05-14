بيان عاجل في البرلمان لفك حظر الصيد من بورسعيد حتى حدود السياسية

تقدم النائب ضياء داود، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب للمطالبة بفك حظر الصيد بالمناطق من بورسعيد حتى حدود السياسية، وذلك وفقاً للضوابط التي تقدرها القوات المسلحة وللعمل على حل أزمة العاملين بقطاع صيد الأسماك من قرار حظر الصيد من سواحل بورسعيد حتى الحدود السياسية.

وإعمالاً لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس تقدم داود بالبيان العاجل الثاني في مواجهة كلاً من:

الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس مجلس الوزراء،

وقال داود: في البداية أتوجة بالتحية لقواتنا المسلحة العظيمة لضبط الأمن والإستقرار في ربوع البلاد ولا سيما في سيناء في مواجهة قوي الشر والظلام والإرهاب الأسود وهذا التقدير الذي تحظي به القوات المسلحة في قلوب المصريين يأتي في ظل وحدة الصف ما بين الشعب وقواتها المسلحة.

وأضاف داود: الأمر الذي حدا بي للتوجه بكتابي للقائد العام وزير الدفاع في 24 فبراير 2020 طالباً فك حظر الصيد بالمناطق من بورسعيد حتي حدود السياسية وذلك وفقاً للضوابط التي تقدرها القوات المسلحة، حيث أنه في ظل الأوضاع الإقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا وغيرها من إرتفاع أسعار المحروقات وضعت قطاع صيد الأسماك في أزمة شديدة تستوجب التدخل الفوري.

وأشار عضو المجلس للقبض على العديد من مراكب الصيد أثناء سعيها للرزق نتيجة إحتمال دخولها لمناطق محظورة، مما عرضهم للحبس الاحتياطي على ذمة عدد من القضايا.

وتابع داود: ولما كنا نعلم الفاصل الدستوري ما بين الدور الرقابي والعمل القضائي وفقاً لمبدأ الفصل ما بين السلطات، إلا أنه يعود الأصل لتنظيم العمل بقطاع الصيد للسلطة التنفيذية الأمر الذي حدا به للتقدم بهذا البيان العاجل للقائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي للوقوف كعادته وعادة قواتنا المسلحة بجوار أبناءه العاملين بقطاع الصيد لوقف إتخاذ الأجراءات القانونية ضدهم بشأن المراكب التي قد تكون تجاوزت عذراً مناطق الحظر وإصدار قرار برفع الحظر عن الصيد بتلك المناطق من بورسعيد حتي الحدود السياسية وفقاً للضوابط التي تتخذها القوات المسلحة.

وطالب داود من رئيس المجلس تحديد موعد 17 مايو 2020 لإلقاء البيان العاجل بالجلسة العامة.