حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يحب السيطرة على كل الأمور من حوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك شعورا بالسعادة واستعدادا لمشاركة الأحباب والأصدقاء مشاعرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.