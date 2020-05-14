حضر التهجد جماعة.. مصل يكشف تفاصيل إجراءات الوقاية بـ"الفتاح العليم"

بعد 54 يوما من غلق المساجد، يفتح مسجد الفتاح العليم أبوابه أمام المصلين في صلاة التهجد في الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، وتقام الصلاة بعدد محدود جدا لا يتجاوز 30 مصلٍ، ووفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي طبقت للحد من انتشار فيروس كورونا.

نال أحمد حبيب المستشار الإعلامي للأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، فرصة أداء صلاة التهجد في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية على مدار اليومين الماضيين، بعدما وجهت له الدعوة للتواجد في الصلاة، وانتابته سعادة كبيرة بأداء صلاة التهجد في المسجد، الذي اشتاق للتواجد به منذ قرار غلق المساجد.

يقول لبيب لـ"الوطن"، إنّ صلاة التهجد بدأت في الساعة 12 صباحا، واستمرت حتى الساعة الـ2، والمسجد به روحانيات: "المسجد صرح كبير ورسالة للإيمان والوسطية والاعتدال، وقبلة تنموية إيمانية".

إجراءات وقائية عديدة اتخذتها إدارة المسجد للوقاية ضد فيروس كورونا، ففور دخول المصلي للمسجد تتم عملية تعقيمه: "لو مش معاه كمامة، ياخد كمامة جديدة ونضيفة، طبقنا إجراءات التباعد بدقة في المسافات بين المصلين وفي حلقات النقاش الدينية وأثناء تناول السحور".

ووفرت إدارة المسجد اثنين من العالمين به، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية: "لو الكمامة مش محطوطة صح يقولك بعد إذنك نظبط الكمامة، يطلب منك تعقيم إيدك كل فترة، والالتزام بالتباعد بين المحاطين حفظا على المصلحة العامة"، حسب أحمد لبيب.