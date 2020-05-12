منها DMC والحياة.. بث صلاتي التهجد والفجر من "الفتاح العليم" يوميا

تنقل "المتحدة للخدمات الإعلامية"، يوميا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم على قناتي "مصر قرآن كريم " و"الناس" من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن شعائر صلاة الفجر ستنقل أيضا من مسجد الفتاح العليم على قنوات "دي إم سي وأون والحياة وسي بي سي"، وفقا لقرار مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي.

وأكد أنه سيجرى ذلك وفقا للإرشادات الصحية المتبعة، وأن الصلاة ستقام بالمسجد بعدد محدود جدا من العاملين لا يتجاوز 30 مصليا وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي.