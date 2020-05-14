10 جهات عالمية تشارك في "صلاة من أجل الإنسانية".. تعرف عليها

"صلاة من أجل الإنسانية".. دعوة أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في الثاني من مايو الجاري، ودعت فيها شعوب العالم كافة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم ومعتقداتهم، أن يتجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير في الرابع عشر من مايو الحالي، كل فرد في مكانه، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية .

ولاقت الدعوة تأييدا واهتمامًا كبيرًا دوليًّا واسعًا من جانبِ عددٍ كبيرٍ من القياداتِ والمؤسساتِ الدينيَّةِ والسياسيَّةِ ‏والشعبيَّةِ حولَ العالمِ، يتَقدَّمُهم الإمامِ الأكبرِ الدكتور أحمد الطيب، شيخُ الأزهرِ الشريف، وقداسةُ ‏البابا فرنسيس، بابا الكنيسةِ الكاثوليكيَّةِ، إلى جانبِ شخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ بينها قادةٌ وملوكٌ ورؤساءُ ‏ورؤساءُ وزراءٍ، ووزراءٌ حاليُّون وسابقون، ومُفتونَ، وقياداتٌ دينيَّةٌ، وشخصيَّاتٌ سياسيَّةٌ وإعلاميَّةٌ ‏وشعبيَّةٌ مُؤثِّرةٌ، ومُؤسساتٌ تعليميَّةٌ مرموقةٌ‎.‎

الفاتيكان

شاركت عدة جهات ودول في تلك الدعوة، بينهم البابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إذ ألقى اليوم كلمة ضمن مشاركته في مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية"، قائلا: "جميعنا إخوة وأخوات من جميع التقاليد الدينية نتّحد اليوم في يوم الصلاة والصوم والتوبة الذي تنظّمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية".

وتابع البابا عبر حسابه على "تويتر": "ليُشفق الله علينا وليوقف هذه المأساة وهذا الوباء والأوبئة الأخرى: وباء الجوع ووباء الحرب ووباء الأطفال الذين يفتقرون للتعليم. هذا ما نطلبه معًا جميعًا كإخوة".

الأزهر

ويلقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، كلمة في إطار مشاركته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، وتبث كلمة فضيلة الإمام مباشرة على موقع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الرسمية للأزهر الشريف في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الجامعة العربية

ويشارك بها أيضا، السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إذ قال في بيانه: "أعلن ترحيبي وتبليتي لنداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، لجعل الخميس 14 مايو يومًا للصلاة باسم الإنسانية، هذا النداء الذي جاء بعد أن وجدنا أنفسنا مجبرين على عزل مؤقت وتباعد حتى بين الأهل الأقربين، كلنا أمام اختبار حضاري فاصل، إما أن ننصر ضعفاءنا، أو أن نخاطر بانهيار نسيح مجتمعاتنا بالأنانية والطمع.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية، أنّ صلاتنا اليوم هي صلاةٌ باسمِ الإنسانية، ودعاؤنا اليوم ليس دعاء العاجز ولا الخائف، وإنّما الواثق في رحمةِ الله بالعباد ولطفِه بهم، والأديان جميعها تشترك في هذا التسليمِ بقضاءِ اللهِ وقدرِه، والثقةِ في حكمِه وحكمتِه ومحبته للبشر".

الإمارات

كما أعلن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، دعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذه المبادرة المهمة، التي تعد بمثابة قوة دفع كبيرة لها، وبداية لمشاركة كبار الشخصيات على مستوى العالم فيها.

وقال الشيخ نهيان إنّ وزارة التسامح ستشارك في هذا اليوم باستنفار كل طاقتها ودعوة شركائها والجمهور العام، للمشاركة في هذه الصلاة.

الأمم المتحدة

وسبقه، أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بإعلانه مشاركته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، إذ غرّد عبر تويتر: "سأشارك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية في 14 مايو"، مشيرا إلى أنّ هذه الدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للإخوة الإنسانية جاءت في وقت عصيب على الجميع، وتتطلب منا جميعا التكاتف والتضامن والسلام".

كما أعلن ميجيل موراتينوس، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، دعمه للمبادرة، وغرّد تويتر: "أدعم من كل قلبي دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانيّة، وسوف أصلي في الـ 14 من مايو؛ من أجل وحدتنا وإنسانيتنا".

إندونيسيا

كما تعقد جامعة شريف هداية الإسلامية الحكومية بإندونيسيا اليوم، مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والمستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وكبار رجال الدولة، والطوائف الدينية بإندونيسيا، في إطار المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للصلاة بعنوان "صلاة من أجل الإنسانية".

الاتحاد اللوثري العالمي

وفي بيانه، أكد رئيس الاتحاد اللوثري العالمي، الأسقف موسى بانتي فيليبوس، والأمين العام للاتحاد القس مارتين جونغ، مشاركة الاتحاد والكنائس التابعة له بالمبادرة، التي وصفاها بأنّها تجمع إنساني من مختلف الأديان لأجل الإنسانية، متابعا: "العالم في حاجة إلى الاتحاد والتضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وبحاجة إلى الصلاة والدعاء لله، لنرجو منه أن يدعمنا في الحفاظ على بعضنا البعض، وعلى صحة العاملين، وأن يلهم العلماء الذين يعملون للوصول للحلول الدوائية".

المنتدى الإبراهيمي في ألمانيا

كما أعلن يورجن ميكش، رئيس المنتدى الإبراهيمي بألمانيا، مشاركته في "صلاة من أجل الإنسانية"، وتخصيص اليوم للتضرع إلى الله بالدعاء والصلاة وفعل الخيرات من أجل أن يرفع الله الوباء عن البشر.

اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل

ويشارك اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل في الحملة للتوحد والصلاة معا والتضرع الي الله لتنتهي الجائحة عن العالم وبأقل الخسائر للجميع، داعيا جميع البرازيليين علي مختلف ديانات شعبها للمشاركة في هذه الحملة عبر حملة دعائية وفيديوهات.

بطريركية أنطاكيا

وعلى نهجه، انضمت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق المارونية إلى المبادرة، داعية جميع المطرانيات والرعايا للمشاركة بـ"الصلاة من أجل الإنسانية".