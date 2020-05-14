أقل من 100 جنيه.. أرخص أسعار بسكويت العيد في محلات الحلويات

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، الخاصة بشراء الكعك والبسكويت والبيتي فور من المخابز ومحال الحلوى.

وتستعرض "الوطن" أرخص أسعار البسكويت في الأسواق ومحلات الحلويات كالتالي:

أسعار البسكويت في بسكو مصر

سعر كيلو البسكويت في بسكو مصر 85 جنيهًا.

أسعار البسكويت في لابوم

سعر كيلو البسكويت القرفة أو البرتقال أو جوز الهند في العبد 90 جنيهًا.

أسعار البسكويت في إيتوال

سعر كيلو بسكويت النشادر 95 جنيهًا.

أسعار البسكويت في العبد

سعر كيلو البسكويت السادة أو البرتقال أو جوز الهند في العبد 95 جنيهًا.

أسعار البسكويت في المجمعات الاستهلاكية

سعر كيلو البسكويت المشكل في لي لودي 50 جنيهًا.