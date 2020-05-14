نواب يطالبون بتطبيق الحظر الشامل خلال أجازة عيد الفطر

تباينت آراء أعضاء البرلمان حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة خلال الأيام المقبلة، لمواجهة الزحام وتنقلات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

استخدم النواب أدواتهم الرقابية ومن بينها طلبات الإحاطة والأسئلة للاستفسار عن خطة التعايش مع فيروس كورونا خلال أجازة عيد الفطر المبارك، ومدى أمكانية تطبيق الحظر الشامل في التنقلات بين المحافظات للحد من تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وشدد النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب على ضرورة تطبيق الدولة إجراءات صارمة على تنقلات المواطنين خلال عيد الفطر، مثلما حدث في عيد شم النسيم.

وأوضح أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد الزحام والتكدس الذي يصاحبه فضلًا عن الزيارات المتبادلة والسفر من محافظة لأخرى، وهو ما قد يترتبه عليه نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا، ويهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح، مضيفا أنه رغم التحذيرات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة، والمناشدات بالابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المزدحمة، إلا أنه لم تظهر استجابة قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية.

وطالب النائب بدراسة اتخاذ قرار حظر حركة السفر بين المحافظات قبل حلول عيد الفطر بفتزة زمنية مناسبة، بجانب اتخاذ نفس الإجراءات التي جرى اتخاذها في عيد شم النسيم.

وطالبت النائبة داليا يوسف، بضرورة التعامل بحظر مع الأيام المقبلة في نهاية شهر رمضان، والتي تشهد تزاحما شديدا بين المواطنين لقضاء مستلزمات الأعياد.

وطالبت في سؤال وجهته إلى كلا من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تطبيق الحظر الشامل خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وكذلك أجازة عيد الفطر المبارك للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.

وشددت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة تطبيق فرض الحظر الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت: "نحن بحاجة إلى الاستفادة من هذه الأيام وتطبيق عقوبات قوية للمخالفين لأية إجراءات ستتخذها الدولة لمواجهة الجائحة".