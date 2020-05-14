جابر عصفور: "الاختيار" جرعة وطنية.. ودرة رمضان 2020

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إنّ مسلسل الاختيار الذي يتناول حياة الشهيد أحمد منسي، ودوره في مواجهة الإرهابيين في سيناء، هو درة المسلسلات المصرية هذا العام، كونه يتميز بالجدية في معالجة قضايا مصيرية، عكس كثير من المسلسلات الأخرى.

وأضاف عصفور، لـ"الوطن"، أنّ المسلسل قادر على تجسيد الأفكار، فهو مسلسل أفكار بالدرجة الأولى، حيث مجموعة من الأفكار الإيجابية تتصارع مع مجموعة من الأفكار الإرهابية، أفكار البناء مع أفكار الهدم، مجسدة في نماذج حية، وهذا النوع من الدراما يصل لعقل المشاهد، ويجعله طرفا في القضية المطروحة، ولذلك لم يكن مصادفة أن هذا المسلسل يحقق نسبة إقبال عالية.

وأوضح أنّ المسلسل جمع بين المشاهد الواقعية والدرامية، إذ تناول صور "عشماوي" في الحقيقة وفي المسلسل، وصورة الشهيد منسي الحقيقية في المسلسل، تعطي المواطنين جرعة وطنية، ووعي تاريخي ووطني ليس لها حدود، وبهذا يكون الفن في خدمة المجتمع، فلا يوجد دليل أصدق دلالة من هذا المسلسل.

ولفت إلى أنّ الممثلين كانوا مقنعين جدا في أدوارهم، فلا يمكن الشعور بأنّ المسلسل درس من دروس التربية الوطنية، وإنّما نشعر أنّنا في حضرة دراما رفيعة لأبعد مستوى.

وتابع، أنهم طالما طالبوا بمعالجة الإرهاب بالثقافة، والدراما معنى من المعاني العديدة لمعالجة الإرهاب، فهو بند واحد من البنود الثقافية التي يجب أن تستخدم، والتي تبيّن أهمية الدراما.