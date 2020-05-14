في ذكرى النكبة.. الجامعة العربية: ضم الأراضي الفلسطينية "جريمة حرب"

أكدت جامعة الدول العربية، إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت الجامعة، في بيان صدر عن الأمانة العامة، اليوم، لمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة الشعب الفلسطيني، والذي يصادف الـ15 من مايو، إن هذه الذكرى تأتي هذا العام في وقت تزداد فيه معاناة الشعب الفلسطيني مع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لاستغلال هذا الظرف، لتحقيق مخططاتها في التوسع الاستيطاني، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة الأسرى في سجونها، وممارساتها المتصاعدة قتلا، وهدما، وتهجيرا.

ونظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم وسط الخليل، اليوم، وقفة احتجاجية أمام الحرم الإبراهيمي الشريف، رفضا لقرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، الاستيلاء على أجزاء من الحرم الإبراهيمي الشريف وضمها.

وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى وقف هذه الهجمات الاستيطانية، وليسقط الاحتلال وبواباته وجدرانه الأسمنتية أمام الصمود الفلسطيني، مؤكدين التفاف الشعب ووقوفه خلف الرئيس محمود عباس، وأن الحرم هو مسجد إسلامي خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود به.

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وطفلا من بلدة يعبد.. وبحريته تستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، أربعة مواطنين من بلدة يعبد غرب جنين، واعتدت على شاب بالضرب المبرح، كما اعتقلت طفلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حظائر ماشية في منطقتي الرأس الأحمر والبقيعة في الأغوار الشمالية، واستولت على خطوط مياه.

وفي قطاع غزة، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأفادت مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف في عرض البحر، قبل أن تفتح نيران رشاشتها صوب مراكب الصيد في منطقة الواحة غرب البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.