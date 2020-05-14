توقعات بتنحي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن منصبه مبكرا

قالت مصادر في جنيف إن روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية سيعلن تنحيه المبكر عن المنصب يوم الخميس، قبل أكثر من عام من نهاية مدة توليه له، في خطوة مفاجئة تأتي في وقت أصيبت فيه آلية المنظمة لحل النزاعات بالشلل.

وتولى البرازيلي أزيفيدو، 62 عاما، المنصب منذ 2013 وهو حاليا في ثاني مدة له في الوظيفة وكان من المقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس من العام المقبل.

وقالت المصادر إنه دعا لاجتماع عن بعد مساء يوم الخميس لإبلاغ ممثلي الدول الأعضاء بقراره التنحي مبكرا.

وتمت دعوة رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، والتي يبلغ عددها 164 دولة، لاجتماع خاص في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس، 1400 بتوقيت جرينتش، لإبلاغهم بشأن "مسائل إدارية عاجلة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية".

وقالت المنظمة إنها ستصدر إعلانا بعد الاجتماع لكنها لن تعلق حتى ذلك الحين.

ولم يصدر عن المنظمة، التي أنشأت قبل 25 عاما لوضع قواعد التجارة العالمية، أي اتفاقيات دولية كبرى منذ التخلي عن مفاوضات "جولة الدوحة" في 2015.