"بتروتريد": عدد عملاء الشركة يبلغ 6 ملايين و77 ألف

قال الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، إن عدد عملاء الشركة بلغ 6 ملايين و77 ألف عميل منزلي وتجاري، كما أن هناك زيادة سنوية تقدر بمليون و250 ألف عميل سنويا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن عدد كبار العملاء بلغ 2098 عميلا متمثل في "القطاعات الصناعية - قطاع الأسمنت - قطاع الأسمدة والبتروكيماويات - قطاع الكهرباء ومحطات القوى - قطاع الصناعات التعدينية والسيراميك - قطاع تموين السيارات".

وأشار إلى أن مواقع الشركة تنتشر من خلال 165 منطقة على مستوى الجمهورية يغطون كل المحافظات المصرح للشركة بالتحصيل في نطاقها وهي: "القاهرة الكبرى – الإسكندرية - الإسماعيلية- بورسعيد- الدقهلية – المنوفية- الغربية – سوهاج - قنا – الأقصر- أسوان - شمال وجنوب سيناء".