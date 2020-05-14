تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا في النرويج

أعلنت السلطات الصحية في النرويج، اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 8175 إصابة.وأضافت المعهد أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالوباء خلال نفس الفترة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 232 حالة.

وفتحت النرويج، أمس الأربعاء، حدودها للسماح للأشخاص من الدول الأوروبية الأخرى بدخول الدولة الإسكندنافية إذا كان لديهم إقامة هناك أو لديهم عائلة يريدون زيارتها.