 نائب محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال ترميم 8 عمارات بـ 6 ملايين جنيه

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم مدير عام مديرية الإسكان، جولة ميدانية بمنطقة منشية الشهداء بنطق حي ثان، وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال ترميم 8 عمارات سكنية بمساكن الإحلال بمنشية الشهداء، والتى يجرى صيانتها وترميمها بالكامل إلى جانب صيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي لتلك العمارات، والتي تصل جملة تكلفتها لنحو 6 ملايين جنيه، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتابع نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، خلال الجولة المرور على عدد من المواقع الخدمية الأخرى ومواقع العمل لمتابعة مدى التزام العاملين بتلك المواقع بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار المرض.

كما تضمنت الجولة تفقد منشآت المبنى الجديد لمقر مجلس مدينة الإسماعيلية الذي يجرى تنفيذه بمنطقة المنتزه بالشيخ زايد بحي ثالث، والمقام على مساحة إجمالية قدرها 900 متر مربع مكون من دور أرضي وأربع طوابق وتصل تكلفته المالية لنحو 8 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه وافتتاحه نهاية يونيو المقبل.