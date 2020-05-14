مفتي لبنان يوجه بالدعاء في المساجد تجاوبا مع "الصلاة من أجل الإنسانية"

وجه مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، الأئمة والخطباء في عموم مساجد لبنان بالدعاء عقب صلاة عصر اليوم، بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لرفع بلاء وباء كورونا عن الإنسانية وعودة الأمن والأمان إلى العالم، تجاوبا مع مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية ليحمي الله البشرية من خطر وباء كورونا.

وأكد المفتي دريان، في تصريح له، اليوم، أن دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من أجل أن يرفع الله تفشي وباء كورونا عن الناس، هي دعوة للخير والحياة والتعاون والتضامن من أجل البر ولجوء العباد إلى الله عز وجل، وطلب الهداية والرشد ودفع الوباء والبلاء والخوف والجوع وفقد الأنفس والثمرات.

وأشار إلى أن الدعوة تأتي في إطار وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من العام الماضي.

وقال إنه دعاء التضرع إلى الله من عباده، للخروج من الخوف والجوع والفقد في الأموال والأنفس والثمرات، وهو استغاثة من جهة ثانية لكي يثبت الله الأنفس والأقدام على الصبر في المحنة والثقة بعنايته جل وعلا، استجابته للتوابين والراجين من عبادة.

وأضاف: "إذ تفاعل مع نداء أهل وثيقة الأخوة الإنسانية، نتوجه إليه سبحانه وتعالي راجين استجابته ولطفه وعنايته، أن يرحم عباده، ويخرجهم من البلاد، ويخفف مصابهم، ويهدي بني الإنسان إلى سبل الرشد والخير والصبر".