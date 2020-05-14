ضم شهداء الجيش والشرطة لمبادرة "عاش هنا"

قال الدكتور محمد أبو سعدة، مدير جهاز التنسيق الحضاري، إنّ مشروع عاش هنا التابع لوزارة الثقافة بدأ منذ نحو عام ونصف العام، إذ قامت الفكرة على المؤثرين بأماكن مختلفة، أدباء ومثقفين وشخصيات عام، موضحا أنّ الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجّهت الشهر الماضي بضمّ شهداء الجيش والشرطة لمشروع "عاش هنا".

وأضاف أبوسعدة، خلال لقاء على شاشة فضائية EXTRA NEWS، أنّ المشروع سيضم 20 شخصية من الأبطال شهداء الجيش والشرطة، ومن المقرر الانتهاء من وضع 400 شخصية مؤثرة من شهداء الجيش والشرطة مع انتهاء العام الحالي.

وأشار مدير جهاز التنسيق الحضاري، إلى أنّ مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للتنسيق الحضاري، ومركز معلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، موضحا أنّ مشروع عاش هنا يهدف لتخليد الأماكن الاثرية التي عاش بها شهداءنا من الجيش والشرطة.

وأوضح أنّ مشروع "عاش هنا" يخلد الأماكن الأثرية التى عاش فيها شهداؤنا من الجيش والشرطة، خاصة أنّ الأماكن التي مروا بها تعد فخر لأي مواطن مصري، لافتا إلى أنّ جميع الأماكن التي عاش فيها شهداء الجيش والشرطة، ستكون متاحة على صفحة مشروع "عاش هنا"، عن طريق الدخول لقاعدة بيانات كبيرة بالهاتف المحمول، كما أنّها متاحة عبر مركز معلومات واتخاذ القرار.