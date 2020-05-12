وزيرة الثقافة ترثي إبراهيم نصر: رحل صانع البهجة

رثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان إبراهيم نصر الذي غيبه الموت اليوم 12 مايو عن عمر يناهز 74 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان لها، إنَّ الراحل يعد أحد صناع البهجة في عالم الكوميديا، ويعد أسلوبه في التمثيل مدرسة مستقلة ومميزة.

يذكر أن الراحل ابراهيم نصر ممثل كوميدي، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الجوائز والميداليات نتيجة مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.

بدأ حياته بتقليد النجوم، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات محققا نجاحا مدويًا.