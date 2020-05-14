الأونروا تؤجل دفع المساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن اضطرارها لتأجيل تاريخ بدء دفع مساعدات الإغاثة الطارئة بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، وإقفال المؤسسات العامة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت "أونروا"، في بيان اليوم، أنها ستبدأ دفع مساعدات مالية إغاثية للاجئي فلسطين في لبنان الإثنين المقبل، بناء على قرار مجلس الوزراء، بالإقفال العام في لبنان لمدة أربعة أيام بدءا من مساء اليوم 13 مايو حتى صباح يوم الإثنين المقبل، ضمن سلسلة الإجراءات لمكافحة وباء كورونا المستجد، وحرصا على السلامة العامة للجميع.

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تغلق مداخلها التزاما بقرارات الحكومة

وفي سياق متصل، أغلق اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اليوم، مداخل مخيماتهم وتجمعاتهم في مختلف المناطق اللبنانية التزاما بقرارات الحكومة اللبنانية بالإقفال العامة والتعبئة العامة في البلاد ، لمكافحة انتشار كورونا المستجد.

وأغلقت المحلات التجارية، المؤسسات العامة وخلت الشوارع والأزقة والساحات العامة، وأغلقت القوى الأمنية الفلسطينية مداخل ومعابر المخيمات والتجمعات التزاما بقرار الحكومة اللبنانية التي أعلنت اليوم الإقفال التام لجميع المؤسسات المهنية والإدارية والتربوية والصناعية، للحد من انتشار الوباء.

ودعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، جميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان وخاصة داخل مخيماتهم الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والصحية التي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية ووكالة الأونروا لمنع انتشار وباء كورونا.