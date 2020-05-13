لبنان ينضم لدول عربية تطبق الحظر الكلي لمواجهة كورونا

لجأ عدد من الدول العربية لفرض حظر التجول الكامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أنه سيطبق "إغلاق كامل" للبلاد لمدة أربعة أيام.

جاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، لبحث سبل منع حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا.

وسيبدأ الإغلاق في مختلف أنحاء لبنان، من مساء أمس الأربعاء حتى صباح الإثنين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

يذكر أن لبنان أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19".

كما أعلن الجيش اللبناني، الأحد، إصابة 13 عنصرا بالمحكمة العسكرية بالفيروس، قائلا إنه اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية.

وتقول الدكتورة مادونا مطر، رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إنه يجب إعادة دراسة قرار فتح المساجد والكنائس في لبنان مرة أخرى، لأن الإغلاق أفضل من الفتح في ظل هذه الظروف.

وأضافت مطر لـ"الوطن": "حتى وإن كان القرار يسمح بدخول نسبة 30 % فقط، ستظل هناك خطورة نظرا لأن دور العبادة يحدث بها اختلاط".

الداخلة السعودية تعلن فرض حظر تجوال لمدة 24 ساعة بكامل المملكة

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فقد تقرر استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، واستمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة، استمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

أمير الكويت: نواجه تحديات كبيرة في ظل كورونا

وطبق الحظر الشامل في الكويت يوم الأحد الماضي، والذي يمثل المرحلة الأخيرة في احتواء فيروس كورونا المستجد، قبل العودة إلى الحياة تدريجيا.

وأكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الجميع إلى الالتزام بالحظر الشامل الذي يبدأ تطبيقه في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الأحد.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في خطاب متلفز: "یمر علینا شھر رمضان في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعیاته المتسارعة، حیث أصبح العالم ونحن، یواجه بسببه مشاكل قصوى، مما أوجب تضافر جھود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص ومراكز البحوث الطبیة، لإیجاد لقاح ناجع لھذا الوباء".