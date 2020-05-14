"أوقاف البحر الأحمر" توزع 90 ألف جنيه من أموال الزكاة على المستحقين

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، موافقة وزارة الأوقاف على صرف 90 ألف جنيه لصرفها زكاة فطر من باب البر لأسر المحتاجين لـ450 أسرة بواقع 200 جنيه لكل أسرة من الأسر المسجلة على قوائم البر من المستحقين أو من يتقدم بطلب للصرف من أموال الزكاة في حالة عدم تسجيله في قوائم البر .

وأوضح الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف من دور مجتمعي بارز خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها مصرنا الحبيبة وذلك برعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين من خلال الإعانات والمساعدات المالية والعينية من باب البر.

وأكد سيف أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمد مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الزكاة والصدقات لصرفها وتوزيعها قبل عيد الفطر المبارك، مضيفاً أنه قد تم الانتهاء من صرف مبلغ 400 لـ400 أسرة من الأسر المضارة من فيروس كورونا والتي سبق وأن خصصها وزير الأوقاف لمحافظة البحر الأحمر وتم صرفها عن طريق الدفع الاليكتروني عبر الفيزا البريدية للمستحقين وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .

وقال سيف إن مديرية أوقاف البحر الأحمر وإداراتها الفرعية بالمدن أعلنت عن قبول صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل كفارات أو الإطعام أو زكاة المال وذلك لتوزيعها في مصارفها الشرعية ، كما أعلنت المديرية عن توفير صك الأضحية لهذا العام بقيمة ١٨٠٠ جنيه، موضحًا أن ذلك بموجب إيصال رسمي مختوم بخاتم الشعار بديوان عام المديرية وكذلك بالإدارات الفرعية ويتم توزيع وصرف ذلك في مصارفه الشرعية .