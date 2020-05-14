تركيا تؤكد أطماعها.. منظمات مشبوهة تتحرك في أنقرة لضم ليبيا والموصل

جدد حاجي ياكيشيكلي الصحفي بجريدة "يني عقد"، الموالية للنظام التركي، الحديث عن أطماع توسعية لتركيا في أراضي دول أخرى بينها دول عربية، كانت قديما تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية، وفق ما نقلت اليوم صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وقال الصحفي التركي إن جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل ومئة من منظمات المجتمع المدني في تركيا يستعدون لرفع دعوى قضائية لضم الجزر الاثني عشر، التي عليها خلاف مع اليونان، والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية وليبيا إلى الأراضي التركية". وأشار الصحفي التركي إلى إمكانية إعادة ضم هذه الأراضي إلى تركيا.

في سياق متصل، نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن يكون الجيش قد نفذ أي عمليات قصف في المناطق المحيطة بمستشفى طرابلس المركزي. وأكد، في بيان مساء أمس، عدم تنفيذ الجيش أي عمليات قصف لمنطقة شارع الزاوية ومحيط مستشفى طرابلس المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة التي سقط عليها وابل من القذائف.

واتهم "المسماري" "المليشيات" بأنها تنتهج سياسة "قذرة" مؤخرا تتمثل في تعمد استهداف المدنيين "بالتنسيق مع المخابرات التركية" في مناطق مدنية مأهولة وبعيدة عن أي مرافق عسكرية، مضيفا: "وهذه السياسة باتت مفضوحة لاستجداء تدخل عسكري أكبر من سيدهم المعتوه أردوغان ومنحه مبررا للتدخل بحجة حماية المدنيين".