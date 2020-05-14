اقتصاديون عن توقف حركة الطيران: الخسائر تمتد لقطاعات أخرى

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، ألا تعود حركة النقل الجوي إلى المستوى الذي كانت عليه سابقا، قبل العام 2023 حتى مع عودة الرحلات الداخلية هذا الصيف، يليها استئناف أبطأ بكثير لحركة الطائرات الدولية.

وتعتبر المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران أن في عام 2021 ستكون حركة النقل الجوي التي تُقاس بعدد الكيلومترات المدفوعة من جانب الركاب أقل بـ24% من المستوى الذي كانت عليه عام 2019، بناء على استئناف الرحلات الداخلية في الفصل الثالث من العام 2020.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن توقف حركة الطيران يسبب خسائر كبيرة لدول العالم، موضحا أنه يؤثر على قطاع السياحة الذي يعد مصدر دخل لرئيسي للكثير من الدول حول العالم.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن ذلك تسيب في زيادة معدلات البطالة، ويؤثر على معدلات النمو الناتج العالمي، مشيرا إلى أنه يؤثر أيضا على القطاعات التي تعمل مع السياحة بشكل غير مباشر، مما يتسبب في ارتفاع نسب البطالة.

من جانبه أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن حركة الطيران تعتبر مصدر دخل رئيسي لبعض الدول، موضحا أن هناك تخوف من فتح الطيران مرة آخرى لأنه يساهم في نقل المرض من دولة لآخرى وهو ما لا تريده دول العالم.

وأضاف العمدة لـ"الوطن"، أن خسائر توقف حركة الطيران تنعكس على قطاعات آخرى، موضحا أن نتيجة لهذا التوقف سيتأثر بشدة قطاع السياحة، مشيرا إلى أن توقف السياحة سيؤثر أيضا على قطاع الفنادق والجهات المتعاونة معها من شركات أغذية وعمالة.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن أكثر الدول المتضررة توقف حركة الطيران هي الدول التي تعتمد على السياحة مصدر للدخل منها إنجلترا، تركيا، الولايات المتحدة، الأمارات، وغيرها من الدول التي تعتمد على السياحة، مضيفا أنه لا يوجد أي حلو اقتصادية لتنمية هذا القطاع وستعمل الدول المتضررة على تنمية موارد آخرى.

بينما قال الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، إن قطاع النقل الجوي شهد خسائر كبيرة طوال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، مما كان دافعا لتوقف حركة الطيران، موضحا أن قطاع الطيران مرتبط بعدة قطاعات آخرى لذا لن تتوقف الخسائر على قطاع الطيران نفسه.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن قطاع السياحة يتضرر من توقف حركة الطيران، لأنه قائمة على صناعة السياحة، مشيرا إلى أن توقف حركة الطيران، يتسبب في رسوم آخرى للطائرات منها تكلفة التوقف في المطارات، كذلك الصيانة الدورية في ظل هذا التوقف.