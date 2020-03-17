وزير السياحة: عملية تعقيم شاملة خلال فترة توقف حركة الطيران

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الكثير من دول العالم قامت بتعليق حركة الطيران الخاصة بها بشكل مفاجئ للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ولكن مصر اتخذت هذ القرار مع منح فرصة ثلاثة أيام للراغبين في مغادرة البلاد أو العائدين من الخارج حتى منتصف يوم الخميس المقبل.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه بالنسبة للأجانب في مصر، فإن المطارات ستستقبل فقط أي طائرة بدون مسافرين تهبط على أرض مصر لإجلاء الأجانب خلال فترة حظر الطيران.

وأوضح وزير السياحية، أن تأثيرات القرار على السياحة ليس مهما مقارنة بالوضع الصحي، "مش عاوزين المرض ينتشر أكتر من كده في ضوء تقارير الصحة أن معظم الإصابات كانت لمخالطة مصريين لأجانب أو عائدين من الخارج، صحيح خسارة مادية ضخمة جداً لكن الوضع الصحي لا يقدر بثمن".

وأشار إلى أن العائد شهرياً من السياحة في قرابة المليار دولار، "لكن علينا أن نحافظ على صحة المصريين والعاملين في السياحة والزائرين أيضاً، حيث إن عملية التوقف ستشهد عملية تعقيم شاملة لكافة المنشآت السياحية لعدم تكرار إصابات المخالطة.