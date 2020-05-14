مدير مستشفى أبو خليفة للعزل: كورونا ليس مبيدا للعالم

قال الدكتور علي حطب مدير مستشفى الطوارئ بأبوخليفة للعزل الصحي، إن فيروس كورونا المستجد ليس مبيدا للعالم فهو "اختبار من ربنا للتطهير من الذنوب والآثام"، مشيرا إلى أن "مرضى الفيروس فوق راسنا كلهم فهم سبب للحسنات وغفران السيئات، هم أجدادي وآبائي وأمهاتي وأخواتي وأبنائي".

وتابع "حطب" في رسالة للأطباء عبر حسابه بفيسبوك، اليوم الخميس، قائلا "أنا علي حطب مدير مستشفى الطوارئ بأبوخليفة للعزل الصحي تاني مستشفى اشتغلت عزل بعد مستشفى النجيلة، استقبلنا مرضى كورونا كتير جدا بأعراض مختلفة وبأعمار مختلفة وثقافات مختلفة، المرضى في أمس الحاجة للأطباء والتمريض، واحنا في أمس الحاجة للتخفيف عنهم".

وأضاف: "أخاطب زملائي الأطباء في الصحة والمعاهد التعليمية والجامعات والأطباء المستقلين انضموا لينا ساعدوا في علاج المرضي قدر المستطاع أطوعوا في المستشفيات، لأن هذا دورنا الآن، عارف إننا اتظلمنا كتير بس مش وقت العتاب، عادي جدا لو حد فينا أتصاب بالفيروس، الموت في معاد بدون فيروس، الموت ممكن وإحنا نايمين أو ماشيين أو عايشين في بروج مشيدة، المريض ده ممكن يكون قريب آي حد فينا ونبقي نتمني خدمته، ودي جائحة وهتعدي بكرم ربنا علينا ومجهودكم وعلمكم".

وتابع مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية: "في أحد المرضى كنت بتعامل معاها وبتكح وحالتها صعبة وأول ما نفسها تحسن أول كلمة قالتها (متعالجنيش لو هعديك أو هضرك)، قلتها أبدا متخافيش، قامت دعت لكل الأطباء اعتقد ده الجزاء الأفضل واللي إحنا محتاجينة للآخرة، أخرجوا من سكناتكم أيها الأطباء، انتفضوا وانضموا لكل مستشفيات العزل.

مختتما رسالته قائلا: "والله متعة كبيرة محروم منها كتير مننا، وهي نعمة تخفيف معانة مريض ابتلاه الله بوباء، كورونا ليس مبيد للعالم، ده اختبار من ربنا للتطهير من الذنوب والآثام، ودعا الله قائلا:"اللهم أجعل عملكم وعملنا خالص لوجهك الكريم خالي من الرياء أو النفاق ، اللهم جندنا للخير ما أحييتنا".