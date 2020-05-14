الهندي للعلاقات الثقافية ينتج أغنية "سنتحد في كفاحنا" ضد كورونا

يجهز المجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR)، عملا إبداعيا موسيقيا يحمل عنوان "سنتحد في كفاحنا"، إذ يجمع الملحنين والموسيقيين والمغنين من أنحاء الهند، للمشاركة في القيام بتسجيلات من منازلهم، للمساهمة في إعداد العمل، الذي تهديه وزارة الخارجية الهندية للعالم، وتحمل الأغنية في طياتها رسالة تدعو للأمل والسرور والقدرة على الصمود وبث روح النضال في الكفاح الجماعي ضد فيروس كورونا.

وأوضح المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، في بيان صحفي، أنّ الأغنية من تأليف جو ألفاريس، ويقوم بالغناء أوشا أوثوب وسالم ميرشانت وشيفالي ألفاريس راشد وبيني دايال وسونام كالرا وتشاندان بالا كاليان وجو ألفاريس وسالومي وسميرة. ألحان توبي، بانديت رافي شاري وبانديت راكيش تشوراسيا وأوستاد فيصل قريشي. وهذه الأغنية عبارة عن نسج لكلمات باللغة الإنجليزية على نغمات وإيقاعات الموسيقى الكلاسيكية الهندية، لنشر مفهوم "العالم عائلة واحدة".

وأشار إلى أن هذا العمل يعبر عن تقديرنا العميق وامتناننا لجميع محاربي فيروس كورونا الشجعان على مخاطرتهم بحياتهم لحماية حياتنا. إنه تكريم لجميع الفنانين والمؤدين الذين يمثلون التراث الثقافي لبلداننا والذين يساهمون في الحفاظ على تراثنا الثقافي نابضًا بالحياة، ولا سيما في هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف أن العمل تكريم وتقدير لعدد لا يحصى من الأفراد الذين يساعدون في صمت الجيران والغرباء والأشخاص المتواجدين حولهم في هذه الأوقات العصيبة. وهي تحمل رسالة للعالم مفادها أننا سننتصر بالتأكيد في معركتنا ضد فيروس كورونا، وسنتغلب على العديد من التحديات التي تواجه البشرية والجنس البشري.