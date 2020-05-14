غدا.. الفنادق تبدأ في استقبال الزوار المصريين

تبدأ غدا الجمعة الفنادق المصرية فى إستقبال الزوار المصريين بحد أقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك ضمن المرحلة الأولى للتشغيل التى تبدأ 15 مايو وحتى 1 يونيو.

وقال الدكتورعاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمروالسياحة بجنوب سيناء ان إقبال المواطنين على السفر والاقامة بالفنادق خلال الأيام الأولى للتشغيل سيكون"ضئيل "للغاية نظرا لظروف صيام شهررمضان وتخوف غالبية المصريين من السفر حاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف لـ"الوطن"انه من المتوقع ان يبدأ المواطنين بالتوافد تدريجيا على فنادق شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة خلال أجازات عيد الفطر المبارك،منوها إلى ان أعداد الفنادق التى ستدخل الخدمة سيرتفع خلال المرحلة الثانية للتشغيل والتى ستبدأ أول شهريونيوالمقبل حيث سيكون الحد الأقصى للاشغال وقتها 50% من الطاقة الاستيعابية للفندق .

وأشارعبداللطيف إلى ان الفنادق التى ستبدأ العمل من اليوم لا تهدف للربح حيث ان تكلفة التشغيل حاليا أعلى من اية ايرادات خاصة ان نسب الاشغال الفندقى ستكون ضعيفة فى البداية ، لافتا إلى ضرورة إلتزام المواطنين المصريين بكافة التعليمات الخاصة بالاقامة بالفنادق خاصة انها تهدف للحفاظ على الصحة العامة، موضحا ان السياحة الوافدة من الخارج لن تعود قبل شهر أكتوبر المقبل فيجب على الفنادق العمل و التجهيز من الأن لاستقبال السياح الاجانب .

وأوضح عبداللطيف ان السياحة الداخلية هامة جدا للقطاع المصرى و كان لها الدور الأبرز في إستمرار عمل المنشآت الفندقية والسياحية والحفاظ على العمالة وقت الازمات مثلما حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فى 2015 وإصدار العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر قرارات بحظر السفر اليها .

يشار إلى ان عدد الفنادق التى تقدمت بطلبات للعمل خلال المرحلة الأولى للتشغيل بلغت حتى الان نحو 172 فندقا .