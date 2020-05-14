طقس شديد الحرارة وسيول محتملة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتكون الرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة مشمس، والرياح تنشط أحيانا.

وبالنسبة لفترة المساء، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فهي كما يلي:

القاهرة 36 20

الإسكندرية 29 19

مطروح 29 17

سوهاج 40 18

قنا 41 20

الأقصر 41 22

أسوان 42 25

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنّه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى الإثنين 18 من مايو الحالي، لموجة شديدة الحرارة، ومتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها، أنّه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري الأحد المقبل، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.