مطار القاهرة يستقبل 165 مصريا من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرحلة الاستثنائية رقم 2002 التي سيرتها شركة إير كايرو للطيران، لإعادة 165 من المصريين العالقين في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأُنهيت إجراءات وصولهم بمعرفة أطباء الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة الوصول، تمهيدا لنقل الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.