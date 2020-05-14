بعد مصرع نقاش السلام.. "شندي" هدد بالقتل من يرشد عنه أو يصور ما حدث

كشفت تحقيقات النيابة في حادث مقتل نقاش والشروع في قتل والده بمنطقة السلام المتهم فيها محمود الشاذلي الشهير بـ"شندي"؛ أن المتهم بعد أن قتل المجني عليه أحمد حسن رزق بطعنه عدة مرات في جسده؛ هدد جميع الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بالقتل في حالة الإرشاد عنه أو تصوير ما حدث.

وورد إخطار من قسم شرطة السلام في السابع من شهر مايو الجاري بوصول جثمان المجني عليه المتوفي لمستشفى السلام التخصصي، ووصول والده مصابًا بجرح.

وبسؤال الأخير وشقيق للمجني عليه وثلاثة من شهود الواقعة؛ شهدوا بأنه على إثر ضبط أحد أصهار المتهم، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وجاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفي الأمر تعدي المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وحال تجمع الأهالي من حوله دون موالاة تعديه عليه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفي لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه، وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه الثأر من شخص آخر ذكر اسمه.

وأفادت التحريات ارتكاب المتهم الواقعة إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الذي ردد اسمه بعد قتله المجني عليه المتوفي، ظنا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده.