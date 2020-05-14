مصابو كورونا بالمدينة الشبابية بالطود يبدأون ممارسة التريض

أعلنت الدكتورة كريستين جرجس، المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، عن بدء ممارسة نشاط التريض للمصابين بفيروس كورونا داخل المدينة الشبابية بالطود، جنوب المحافظة.

وقالت "جرجس" إن هذا النشاط بالمستشفى يعد المبادرة الأولى بين نزل ومستشفيات العزل، وبتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر للطاقم الطبي، لبذل أقصى مجهود واتباع أحدث الأفكار لمساعدة المرضى على التعافي.

وأضافت، أن الطاقم الطبي المشرف على المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين أعلن عن حاجة المرضى إلى تحسين الحالة النفسية والنشاط البدني لهم، لذا تم تنظيم خروج المرضى للتريض على مراحل متتالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الفريق والمرضى أثناء النزول.

وأشارت "جرجس" إلى تحسن كثير من الحالات التي لم تكن مستجيبة، حيث خرج أصغر طفلين توأم "عمر" و"فريحة" عن عمر يناهز 4 سنوات، وخروج "أحمد" الطالب بالثانوية العامة، وغيرهم من الفئات العمرية الأخرى.