"الشهيد رقم 10 بالجيش الأبيض".. الأطباء تعلن وفاة طبيب بعزل الأقصر

أعلن الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، وفاة الدكتور كارم محمود رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، إثر إصابته بفيروس كورونا في مستشفي العزل بأسوان، والذي يعد الشهيد العاشر في صفوف الأطباء، الذين توفوا داخل مصر.

ودعا "مصباح" الله أن يغفر له للفقيد ويرحمه، ويتغمده بواسع فضله، وينزله منازل الشهداء.

وكانت نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة، باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي، منهم من يزيد عمره على 50 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري، والضغط والربو، وأمراض القلب، وأمراض مناعة، وكذلك السيدات الحوامل، والأمهات لأطفال أقل من 12 عامًا.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يتم عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

وأكدت نقابة الأطباء، دعم أسر حالات الوفاة بفيروس كورونا من الأطباء بـ100 ألف جنيه، والمصاب بـ20 ألفًا.