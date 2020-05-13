صرف 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة بإسنا جنوب الأقصر

أعلن محمود الضوي، مدير إدارة التضامن الإجتماعي، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، عن مواصلة رجال الإدارة لليوم الثالث عمليات صرف مليون و134 ألف جنيه، لدعم العمالة الغير منتظمة وذلك بالتعاون بين مؤسسة هرمس وإدارة التضامن الإجتماعي بإسنا، حيث تم تسليمها إلى وحدات التضامن بالمدينة وهي "وحدة الدير - وحدة الحلة - وحدة الحميدات - وحدة إسنا".

وأوضح الضوي أنه تقرر بدء صرف المساعدات بمبلغ 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة التى تم بحثها عن طريق وحدات التضامن بالدير والحلة وإسنا والحميدات، وذلك مساهمة من مؤسسة هرمس للتنمية فى رفع المعاناة عن العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.