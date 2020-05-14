طعن الأب أولا ثم قتل الابن.. القصة الكاملة لجريمة قتل "نقاش السلام"

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في حادث مقتل نقاش والشروع في قتل والده بمنطقة السلام، أن المتهم الذي أحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية اليوم؛ أنكر قصده قتل المجني عليه أحمد حسن رزق، وأقر بإحداثه إصابته التي أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.

واستمعت النيابة لأقوال شقيق المجني عليه ووالده وثلاثة من شهود الواقعة؛ شهدوا بأنه بعد ضبط أحد أصهار المتهم – قبل الواقعة بأيام - لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، جاء المتهم أسفل مسكن المجني عليهما وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدي عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمرَ تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وحال تجمع الأهالي من حوله دون موالاة تعديه عليه، ثم لما جاء المجني عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه، وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.

وأكدت تحريات جهة البحث ارتكابَ المتهم الواقعة إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة – الذي ردد اسمه بعد قتله المجني عليه المتوفى – ظانًّا بتسبب المجني عليهما في ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا" وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجني عليه وشرع في قتل والده.

وقد ناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث وبعد انتهاء التحقيقات أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات.