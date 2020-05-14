عبدالمعز عن مشاركته في الاختيار: المخرج لم يطلب شيء وقلت ما يرضي ضميري

تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز عن كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار" ودفاعه عن ابن تيمية، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال عبدالمعز إنه يعتز بالأزهر كثيرًا ويفتخر بكونه أزهريًا، مشيرًا إلى أنه لا يتأخر في الدفاع عن الأزهر في أي مكان، مشددًا على أن المؤسسة الأزهرية هي صاحبة الفضل عليه.

وأكد عبدالمعز أن المؤسسة العسكرية صاحبة فضل هي الأخرى عليه: "بحس إن الناس دي قدمت كتير قوي، وبقولهم جزاكم الله خيرا، وأنتم منكم الشهداء ولا نوفيكم حقكم"، مشددًا على سعادته عند تكليفه بالقاء محاضرة في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.

وقال عبدالمعز: "أنا عايز أشهد شهادة للقائمين على المسلسل، أنا روحت مدرسة الصاعقة وأعطيت محاضرة ولا حد قالي أنا هقول إيه ولا أنت هتقول إيه"، مشيرًا إلى أنه جلس بين الجنود وطلب التصوير معهم بهاتفه الشخصي، مبديًا فخره بالجلوس معهم وهو يرتدي الزي الأزهري وهم بزي الجنود.

ونفى عبدالمعز تدخل المخرج أو السيناريست في كلامه، مشيرًا إلى أن المخرج طلب منه الحديث كما يحب وكما يرضي ضميره، وأنه سيصور المشهد بـ3 كاميرات ثم سيعرضه عليه بعد المونتاج.

بينما بشره الشيخ خالد الجندي بأنه سيحدث له مثلما حدث للجندي عند دفاعه عن الإمام البخاري، وقال له إنه سيرى الولي التقي ابن تيمية في منامه على حد وصفه.