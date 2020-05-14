لإصابتها في الساق.. وزيرة الصحة ترسل شوكولاته لمديرة العجمي للحجر الصحي

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي للحجر الصحي، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك للاطمئنان عليها عقب علمها بإصابتها في ساقها.

وأضافت "السيد"، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، رسالة حب واحتواء، من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، "بدعمك لينا إحنا مكملين، رغم كل الصعوبات اللي بتقابلنا. مش قادرة أوصف لحضرتك فرحتي وفرحة فريقى الطبي، لمجرد اهتمامك بينا وخوفك وحنيتك علينا".

وتابعت: "أجمل تقدير، حسيت بيه باتصالك بيا وسؤالك عليا، ووصول أجمل هدية (شوكولاته)، بمجرد معرفة حضرتك، بإصابتي برجلي، شكرا معالي الوزيرة كلنا بنحبك قوي، معاكي وبيكي مكملين".