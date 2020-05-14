"الإسكندرية" تنفي تحديد موعد لإعادة فتح المقاهي

قالت محافظة الإسكندرية، إنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد لإعادة فتح وتشغيل الكافيهات والكافتيريات بمحافظة الإسكندرية .

وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم، أن رئاسة مجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة المعنية بقرار الإعلان عن قرار توقيت إعادة فتح وتشغيل المحال العامة، والكافيهات، والكافتريات والمقاهي، وكذلك ما يتعلق بكافة القرارات الاحترازية التى تم اتخاذها بهذا الشأن وسيتم نشر ذلك بكافة وسائل الإعلام .

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. وأكدت المحافظة على أنها أصدرت تعليماتها للإدارة المركزية للسياحة والمصايف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة المنشآت التي تعتزم الفتح والتشغيل قبل الموعد الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.