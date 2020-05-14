تعافي 6 حالات جديدة من مصابي كورونا بمستشفى عزل بالإسماعيلية  

احتفل الطاقم الطبي لمستشفى عزل الإسماعيلية بخروج 6 حالات جديدة اليوم الخميس، بعد تعافيهم من فيروس كورونا وعودتهم لمنازلهم، ليصل إجمالى المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالإسماعيلية إلى 137 حالة حتى اليوم الخميس.

كما أعلن المستشفى عن تحسن 141 حالة، وتوزيعهم على العناية المتوسطة استعدادا لتوزيعهم على محافظاتهم.

وأكد الدكتور على حطب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أن عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى الآن، بلغت 278 حالة، وأن عدد من تم شفائهم وتعافوا تماما حتى الآن 137 حالة وتحويل 141 حالة إلى الرعاية المتوسطة بعد تماثلهم للشفاء وسجلت المستشفى 21 حالة وفاة حتى اليوم.

ويعد مستشفى أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيله وتخصيصه، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

ويواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتى تصل إلى أكثر من 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.