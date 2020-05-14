أمطار خفيفة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت مناطق متفرقة من محافظة الوادي الجديد، سقوط أمطار خفيفة، اليوم الخميس، في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مما دفع المواطنين للمكوث في المنازل.

فيما أعلنت المحافظة عن كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة، لإرشاد قادة السيارات بتوخي الحذر وعدم تعدي السرعات المقررة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، قد تعرضت أمس الأربعاء، لشبورة ترابية وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية والرأسية مصحوبا بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة.